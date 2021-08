Em primeiro lugar entre os estados brasileiros, MS perdeu 57% da água que tinha em 36 anos

Mato Grosso ficou em segundo lugar entre os estados que mais perderam água, com uma redução de quase 530 mil hectares.

Com isso, o levantamento do MapBiomas detectou uma redução de água mais severa no Pantanal, mas toda a bacia do Paraguai, principal afluente do bioma, foi afetada pela redução da superfície de água. Veja a situação do rio, em Cáceres (MT), na foto abaixo.

Carlos Souza, coordenador do GT de Água do MapBiomas, explica que as mudanças no uso e cobertura da terra, construção de barragens e de hidrelétricas, poluição e uso excessivo dos recursos hídricos para a produção de bens e serviços “alteram a qualidade e disponibilidade da água em todos os biomas brasileiros”.

“Ao mesmo tempo, secas extremas e inundações associadas às mudanças climáticas aumentaram a pressão sobre os corpos hídricos e ecossistemas aquáticos”, complementa o especialista.

Souza ainda reforça que se política pública para a implantação da gestão e uso sustentável dos recursos hídricos “considerando as diferentes características regionais e os efeitos interconectados com o uso da terra e as mudanças climáticas, será impossível alcançar as metas de desenvolvimento sustentável”, detalha.

A interferência humana e a perda de água

Ao longo da bacia do Rio Paraguai, no Pantanal, várias hidrelétricas foram instaladas. Para os especialistas a perda da superfície de água natural tem consequência preocupantes e as estruturas construídas pelo homem afetam a biodiversidade e dinâmica dos rios.

“O Pantanal é um desses exemplos, com a construção de hidrelétricas nos rios que formam o bioma. Ainda, há dezenas de outras barragens projetadas para esta região, com pouca contribuição para o sistema elétrico e um grande potencial de impactos. Elas se somam a um modelo de produção agropecuária que altera o regime de drenagem da água e intensifica a deposição de sedimentos, reduzindo a vazão da água. Se esse modelo de desenvolvimento não for revisto, o futuro Pantanal está comprometido”, aponta Cássio Bernardino, coordenador de projetos do WWF-Brasil.