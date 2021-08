Em parceria, governo realiza vacinação neste domingo no Via Verde Shopping

- Publicidade-

Uma parceria entre o governo do Estado, a prefeitura de Rio Branco e a Universidade da Amazônia (Unama) leva neste domingo, 8, a vacinação contra a Covid-19 para o Via Verde Shopping, das 11 às 21 horas.

Qualquer pessoa a partir dos 15 anos já pode tomar a sua primeira dose da vacina. No espaço também está sendo realizada a aplicação da segunda dose das vacinas AstraZeneca/Fiocruz e da Pfizer para quem está com mais de 45 dias da primeira dose.

A continuação da campanha de vacinação no domingo foi resultado de uma parceria entre prefeitura e governo, com a contribuição do shopping e a Unama. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), já vacinou mais de seis mil adolescentes em dois dias na capital acreana.