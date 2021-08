Em nova classificação, todo o Acre fica em bandeira amarela da covid-19

- Publicidade-

O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 divulgou, por meio de nota técnica, nesta sexta-feira (20), a classificação de risco da doença no Acre no período de 1 a 14 de agosto. Todo o estado está em bandeira amarela, nível de atenção.

Segundo o documento, a regional do Alto Acre regride em seu cenário, saindo da bandeira verde para a amarela, acarretando a mudança de regra para o funcionamento dos setores e atividades comerciais e sociais que passam a funcionar com lotação de 50% da capacidade de público.

Já as regionais do Baixo Acre e Purus e Juruá/Tarauacá-Envira mantêm a classificação em bandeira amarela, nível de atenção, permanecendo, portanto, todas as medidas já em vigor desde a classificação anterior: funcionamento dos setores e atividades comerciais e sociais com lotação de 50% da capacidade de público.

Avaliação

A avaliação do coronavírus em um local é definida por quatro níveis de risco, sendo eles: bandeira vermelha – emergência; bandeira laranja – alerta; bandeira amarela – atenção; e bandeira verde – cuidado.

Para essa definição são verificados sete índices: isolamento social; notificações por síndrome gripal; novas internações por síndrome respiratória aguda grave; novos casos por síndrome gripal covid-19; novos óbitos por covid-19; ocupação dos leitos clínicos; e ocupação dos leitos de UTI.

Pandemia

Para determinar em que bandeira cada região está, é necessário observar três indicadores: a contaminação, responsabilidade social e a capacidade de atendimento do sistema de saúde.

Mesmo classificado em bandeiras mais brandas é importante ressaltar que a pandemia contra o coronavírus não acabou, todos os cuidados e as medidas estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) devem continuar a serem seguidas.