Em Cruzeiro do Sul, Nicolau parabeniza governo por instalação de moderno aparelho de Raio-x em UPA

- Publicidade-

A população do Vale do Juruá conta a partir de agora com um reforço importante na saúde pública.

Terminou a instalação de um moderno Raio-X, equipado com tecnologia de ponta na UPA de Cruzeiro do Sul, e que está pronto para atender a comunidade.

O aparelho, considerado um dos mais modernos do Acre, vai melhorar as condições de diagnósticos dos pacientes atendidos na UPA.

“Agradeço a presença do deputado Nicolau que não tá aqui apenas nesses momentos, mas que é um parceiro na hora das dificuldades da nossa UPA. Hoje é um momento único para a saúde do Vale do Juruá em ter esse equipamento digital, com essa qualidade “, afirma Macson Rosas gerente geral da UPA de Cruzeiro do Sul.

Nicolau Júnior destaca o avanço para a saúde da região.

“Muito feliz de ver mais uma promessa do governo sendo cumprida. A nossa UPA aqui de Cruzeiro do Sul se torna uma referência a partir de agora com esse equipamento moderno. Satisfeito em ter a primeira-dama aqui em um momento tal especial. Transmita ao Gladson os nossos agradecimentos”, enfatizou Nicolau.