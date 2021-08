Em Cruzeiro do Sul, homem acusado de assassinar adolescente de 14 anos é preso

- Publicidade-

Está preso, desde a manhã do último domingo (22), em Cruzeiro do Sul (AC), o homem acusado de assassinar a adolescente Ana Claudia, de apenas 14 anos, em novembro de 2020, em Mâncio Lima. O preso não teve o nome revelado pela polícia, mas ele é conhecido na região pelo apelido de “Peteca” e aparenta ter no máximo 25 anos de idade – a lei que coíbe o abuso de autoridade proíbe a divulgação de nomes de presos.

Preso no bairro da Lagoa, no centro de Cruzeiro do Sul, “Peteca” é apontado pela polícia como o homem que matou a adolescente, num terreno baldio de Mâncio Lima, com pelo menos quatro facadas. O delegado José Obetânio, de Cruzeiro do Sul, investiga agoira as causas ou motivações do crime.