Em Brasiléia, homem que estava foragido da Justiça de Rondônia por homicídio é preso

No final da tarde desta quarta-feira (25), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Acre efetuou a prisão de homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio, na cidade de Brasileia/AC.

A abordagem ocorreu por volta das 17h, durante um comando de fiscalização rotineira de segurança viária. Em consultas aos sistemas da PRF, a equipe de policiais constatou a existência de um mandado de prisão pendente de cumprimento, pelo crime de homicídio, expedido pela 1ª vara do Tribunal do Júri de Porto Velho/RO.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Brasileia, para a realização dos procedimentos cabíveis.