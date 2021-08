Em áudio, Sérgio Reis expõe plano contra o STF: ‘invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra’

- Publicidade-

O cantor sertanejo Sérgio Reis aparece em áudio detalhando planos de manifestações que devem ocorrer em Brasília no dia 7 de Setembro.

As declarações do ex-deputado federal estão repercutindo. De um lado, bolsonaristas apoiam as falas de Sérgio Reis. Do outro, o cantor está sendo muito criticado.

Enquanto alguns internautas elogiam a coragem de Sérgio Reis, outros pedem a prisão do cantor. Em áudio que circula nas redes, Reis aparece falando sobre a manifestação contra o Supremo Tribunal Federal (STF), que deve ocorrer em Brasília.

O cantor contou que os manifestantes vão entregar uma carta a Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, pedindo aprovação do voto impresso e impeachment de todos os ministros do STF em 72 horas.

“Não é um pedido, é uma ordem”, diz Sérgio Reis no vídeo, explicando como vai falar com o presidente do Senado.

O TRECHO MAIS GRAVE DO ÁUDIO DE @SERGIOREIS . PIC.TWITTER.COM/DRDWVVVYDC — VLADIMIR ARAS (@VLADIMIRARAS) AUGUST 15, 2021

Reis também afirmou que ele e os manifestantes ficarão 30 dias em Brasília. “Se em 30 dias não tirarem aqueles caras, nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra”, explicou o cantor. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse dias atrás que pediria a Pacheco que abrisse processo contra os ministros Alexandre de Moares e Luís Roberto Barroso.

Sérgio Reis não disputou as eleições de 2018

Eleito deputado federal em 2014, Sérgio Reis não se candidatou a reeleição em 2018 devido aos problemas de saúde. Tudo indica que o cantor voltará a tentar uma vaga na Câmara dos Deputados em 2022. Bolsonarista assumido, Reis é um dos grandes apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.