Em ato pró-Bolsonaro, Thiago Gagliasso revela medo de ser confundido com Bruno: “Não vai ser legal”

Neste domingo (1), Thiago Gagliasso compareceu ao ato pró-Bolsonaro e a favor do voto impresso, no Rio de Janeiro, e revelou uma preocupação incomum: medo de ser confundido com o irmão, Bruno Gagliasso.

O ator ficou receoso de ser rechaçado da manifestação, já que o marido de Giovanna Ewbank não poupa críticas ao governo de Jair Bolsonaro.

“E o medo que eu estou de ser confundido com o Bruno? Assim eu estou a cara do Bruno. Só que se eu for confundido com o Bruno aqui, não vai ser legal para mim. Várias vezes já me passei pelo meu irmão para me dar bem na vida, mas aqui não vai ser o melhor lugar. Deus não faria isso comigo“, disparou.

Vale lembrar que os dois já protagonizaram brigas nas redes sociais mais de uma vez. Em março, Thiago revelou que já estava há três anos sem conversar com o irmão.

CARREIRA POLÍTICA

O polêmico Thiago Gagliasso dispensou os filtros durante sua conversa com o colunista Leo Dias, no programa Resenha Proibidona.

O ator afirmou que tem interesse em se lançar como candidato a deputado estadual no Rio de Janeiro e desabafou sobre as divergências com seu irmão, Bruno Gagliasso, por conta dos ideais políticos.