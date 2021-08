Eduardo Bolsonaro propõe tirar a CNN Brasil do ar e causa polêmica

- Publicidade-

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) fez um comentário polêmico em seu Twitter, nesta terça-feira (17), e acabou dividindo opiniões. Em postagem, o filho do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), teceu críticas ao jornalismo da CNN Brasil.

“Jornalista da CNN Brasil dizendo que de fato há assuntos mais prioritários para se tratar do que impeachment de ministro do STF”, iniciou o político, que não citou nomes e nem compartilhou vídeos do momento citado.

Eduardo Bolsonaro ainda completou, sugerindo tirar o canal de notícias do ar: “Tire a CNN do ar e o salário dele. Vejamos se ele segue com a mesma opinião”.

Nos comentários, os seguidores do deputado federal se dividiram. “Você está propondo uma censura à CNN? Que tal pautar um dos mais de 100 impeachments de Bolsonaro?”, questionou uma internauta.

“Bananinha, desemprego recorde, parlamentares recebendo acima do teto, seu pai distribuindo 41bi em emendas, país endividado, inflação recorde, vacinação atrasada… temos muitos assuntos mais importantes”, declarou outro.

Um terceiro usuário do Twitter disparou: “E a liberdade de expressão??? Nobre deputado…”. “Que comparação completamente descabida”, detonou mais uma.

Nesta semana, Eduardo também usou a sua rede social para criticar uma declaração de Carla Vilhena na CNN Brasil. A âncora foi criticada por internautas, muitos, inclusive, bolsonaristas, por fala envolvendo máscara em meio à crise no Afeganistão.

“Maldade ou burrice mesmo?”, questionou o filho do presidente da República, que fez questão de compartilhar o vídeo do momento da jornalista. Em telejornal, a apresentadora criticou a falta do uso de máscaras de um entrevistado afegão durante reportagem no país.

Isso aconteceu após a exibição de uma reportagem em que a jornalista inglesa Clarissa Ward, correspondente da CNN no Afeganistão, conversava com cidadãos sobre o medo com a volta do Taleban ao poder.