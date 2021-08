Ecoponto para coleta seletiva do lixo é inaugurado em Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, inaugurou na manhã desta quarta-feira, 11, o segundo ecoponto, sendo o primeiro localizado no centro da cidade.

Com o objetivo de facilitar a coleta seletiva e ao mesmo tempo incentivar e familiarizar a população com este novo sistema, o novo ecoponto recebeu um tratamento visual através de um grafite de inspiração ecológica. A caixa coletora foi produzida a partir de um contêiner, que também recebeu um tratamento de design para tornar atrativo e funcional.

Subdividido entre plástico, metal, papel e vidro, a caixa coletora irá recolher o lixo já previamente separado, que será encaminhado à Coopsul, cooperativa inaugurada no início da gestão e que destina os resíduos sólidos para reciclagem.

“Muito importante para nossa cidade para as pessoas se adequarem ao novos sistema de coleta seletiva de lixo. Isso reduz em até 80% os custos de coleta e reciclagem. É muito bom, ver que a nova gestão está trabalhado por uma cidade sustentável”, disse Eutimar Sombra, diretor da Coopsul.

A Coopsul emprega hoje 21 pessoas, gerando receita para estas famílias. A maior parte dos funcionários foi recrutada entre as próprias pessoas que antes trabalhavam no lixão, arriscando suas vidas e saúde.

A ação faz parte de um conjunto de iniciativas da prefeitura através da secretaria municipal de meio ambiente para melhorar a questão do lixo em nossa cidade. O próximo passo será a instalação de outros cinco Ecopontos em locais estratégicos de Cruzeiro do Sul.

“Iremos instalar em locais estratégicos para facilitar a destinação adequada, trazendo benefício para o meio ambiente e o lado social, e também atender à política nacional de resíduos sólidos e destinar à comercialização destes materiais. “, explica Ygoor Neves.

É importante que a população que for utilizar o espaço para destinar o seu lixo, higienize previamente o material para não atrair ratos, baratas e outros insetos ao local.

“Nós estamos através da SEMEIA, inovando algumas questões relativas à coleta de lixo em nossa cidade. Temos apenas três caminhões, mas já melhorou do ponto de vista visual. Ativamos a cooperativa e criamos ali um ecoponto. Com isso, estamos implantando a Coleta Seletiva através do ecoponto. Vamos criar cinco regionais, e instalar um ecoponto em cada regional, um local de recolhimento para facilitar a coleta, fazer a limpeza corretamente e motivar os moradores de Cruzeiro do Sul a eles mesmos virem deixar o lixo especificado. Com isso estamos buscando e oferecendo alternativas para cada vez oferecer uma cidade mais limpa para o cidadão”, explicou o prefeito Zequinha Lima.