Dupla que vendia drogas é executada a tiros no Amazonas

Gleison Kauan da Silva Cardoso, que tinha 18 anos, e Luciano Guimarães Ribeiro, de 26 anos, foram assassinados com vários disparos de arma de fogo pelo corpo dentro de uma residência na rua 18 de Setembro, bairro São Jorge, zona Centro-Oeste de Manaus.

As vítimas estariam dentro do imóvel na noite desta sexta-feira (06) comercializando drogas quando dois homens chegaram em uma motocicleta e realizaram a execução da dupla. Uma terceira pessoa foi baleada e encaminhada ainda com vida para uma unidade de saúde.

O crime tem ligação com o tráfico de drogas e deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Os corpos foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal (IML).