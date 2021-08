Duas mulheres ficam feridas após colidirem com caminhonete na Avenida Sobral

- Publicidade-

Duas mulheres identificadas como Dayane e Regiane ficaram feridas após um acidente de trânsito, na tarde deste domingo (8), na Avenida Sobral, no bairro Plácido de Castro, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de autoridades de trânsito, as duas mulheres trafegavam em uma motocicleta modelo Honda Start 160, de cor preta, placa QLV-1224 no sentido centro-bairro e no mesmo sentido trafegava uma caminhonete F250, de cor preta placa, EJU-7C49. O motorista do veículo mudou de faixa e fez uma conversão para a direita para entrar no pátio de uma empresa de material de construção. Essa conversão acabou fechando a passagem da moto, que colidiu na porta da caminhonete.

Com o impacto, as motociclistas saíram da pista, bateram as cabeças contra o asfalto, foram parar às margens da avenida e desmaiaram. Após o acidente, o motorista da caminhonete permaneceu e prestou socorro às vítimas.

Duas ambulâncias do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam as duas mulheres ao pronto-socorro de Rio Branco.

Segundo um médico do Samu, Dayane sofreu fraturas na perna esquerda, ombro esquerdo e braço esquerdo. Já Regiane sofreu escoriações e foi levada ao hospital para fazer uns exames na cabeça. Ambas permanecem em estado de saúde estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito também estiveram no local do acidente e isolaram a área para o trabalho da perícia. Após os trabalhos da perícia, a motocicleta foi removida por um guincho.