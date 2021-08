Duas motos pegam fogo após acidente de trânsito em Ji-Paraná

- Publicidade-

Uma das motociclistas foi levada ao hospital por causa das queimaduras

Um acidente de trânsito envolvendo três motocicletas foi registrado em Ji-Paraná (RO), entre a Avenida Brasil e a rua T-16. Os condutores foram socorridos com ferimentos e duas das motos envolvidas pegaram fogo.

Segundo o boletim de ocorrência, o acidente teria começado quando um dos motociclistas acionou o freio para parar no semáforo. Ele informou à polícia que as rodas da moto travaram bruscamente e a outra condutora que estava atrás não conseguiu frear a tempo de evitar a colisão. Após a batida, as motos começaram a pegar fogo.

Quando a equipe da Polícia Civil chegou ao local, encontrou duas motocicletas queimadas. O fogo intenso foi apagado com extintores e ajuda de pessoas que passavam pela via, até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Uma terceira motocicleta que estava próxima ao local não foi atingida pelas chamas.

Uma das pessoas envolvidas no acidente foi levada ao hospital para tratar os ferimentos causados pelo fogo e demais escoriações. Ela está em observação, respira sem ajuda de aparelhos e o estado de saúde é estável.

A polícia vai investigar a dinâmica do acidente e o que pode ter causado o incêndio.