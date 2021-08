Doze Postos de saúde de Cruzeiro do Sul recomeçam a vacinar contra a Covid-19 com a chegada de vacina

- Publicidade-

Com a chegada da vacina AstraZeneca nesta quinta-feira, 26, de manhã em Cruzeiro do Sul, muitas pessoas já procuraram os postos de saúde. São 12 unidades de saúde na área urbana que estão com as vacinas disponíveis.

A coordenadora do programa de imunização do município, Elânia Borges, explicou que a quantidade de vacinas recebidas deve durar até a próxima semana. “Hoje nós recebemos 3 mil doses da vacina AstraZeneca que é a mais procurada pelo público, mas essa quantidade dará uma melhorada. Eu acredito que até terça e quarta-feira, dará para manter essas vacinas na unidade porque também iremos distribuir as vacinas na zona rural”, concluiu.