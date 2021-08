‘Domingão com Huck’ terá ‘Lata Velha’ e ‘Visitando o Passado’; veja as novidades!

- Publicidade-

Domingo às seis da tarde você é o nosso convidado especial para conhecer todas as novidades do ‘Domingão com Huck’. Mas se você, assim como a gente, também não se aguenta de ansiedade para saber o que vem por aí no novo programa comandado por Luciano Huck, se liga só nos spoilers! 📣 Em apresentação especial, o apresentador contou tudinho o que vem por aí a partir do dia 5 de setembro.

Tem muita novidade, mas também aqueles quadros antigos que a gente ama! Isso mesmo! Huck prometeu uma variedade de quadros e trazer a cada semana alguns clássicos como o ‘Visitando o Passado’ e o ‘Lata Velha’, por exemplo. 😍

“Estou com um frio na barriga, estou ansioso, mas vai dar tudo certo e eu conto com você. Quero ver todo mundo lá no Domingão comigo. Estou te esperando. Todos vocês, a família inteira”, diz Luciano Huck.