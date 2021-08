‘Doença da urina preta’: O que se sabe até agora e o que falta esclarecer

A Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) anunciou que enviará, nesta quinta-feira (26), uma equipe técnica ao município, para iniciar as investigações dos casos.

Os pacientes com sintomas da “doença da urina preta” começaram a dar entrada no hospital no domingo (22). Nesta terça (24), o governo informou que recebeu notificação de 11 casos e, nesta quarta, o número subiu para 16.