Dirigentes sindicais reivindicam melhorias para os profissionais de saúde da rede municipal

Segundo os dirigentes de sindicatos de servidores da rede municipal de saúde de Cruzeiro do Sul , estão faltando medicamentos e até equipamentos para proteção individual. Por conta dessas e outras situações, eles anunciaram que haverá uma paralização na rede municipal de saúde, na próxima terça-feira, 10 de agosto. “Queremos comunicar a toda a população de Cruzeiro do Sul que dia dez de agosto acontecerá uma paralização em frente a prefeitura de Cruzeiro do Sul. Comunicamos também a população que até o momento o prefeito Zequinha Lima, ainda não recebeu os representantes do sindicato”.

A representante do sindicato da enfermagem, disse que a paralização é por melhorias para os usuários e os servidores. “Estou aqui, convidando os profissionais de saúde, a população à participar desse nosso movimento em prol de reconhecimento profissional e melhoria na profissão. Os profissionais estão tendo que comprar os EPIS, estão sem equipamentos de proteção individual nas unidades de saúde. Após vistoria do sindicato e vistoria do Corem foram constatadas inúmeras irregularidades”.

A secretária adjunta da saúde do município, Valéria Lima, afirmou que os equipamentos que estão sendo reivindicados pelos sindicalistas, o município já dispõe na central de medicamentos e estão sendo entregues nas unidades de saúde e aos profissionais. “Eu afirmo que os equipamentos de proteção individual estão sendo encaminhadas a todas as unidades básicas de saúde de acordo com o número de profissionais de saúde .Luvas, mascaras descartáveis, luvas descartáveis, aventais, mascaras, tocas, esses equipamentos não estão em falta”.