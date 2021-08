Diniz sai em defesa de Roberto Jefferson preso pelo STF por suposto crime de opinião

- Publicidade-

O ex-deputado federal, Moisés Diniz (Solidariedade) usou as redes sociais neste domingo, 15, para sair em defesa do político Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB que acabou preso na sexta-feira, 13, no inquérito das milícias digitais.

Na opinião de Diniz, se uma pessoa chegar a ofender o presidente da República, um ministro do STF, um senador ou governador, que esses entrem na Justiça, exigindo reparação ao dano. “Prender não! Prisão de quem pensa e fala diferente, mesmo que sejam palavras ofensivas, é coisa de regime totalitário, seja de esquerda, seja de direita. Se você organizar um grupo paramilitar ou de guerrilha para tentar derrubar o Estado de Direito, aí cabe prisão. Palavras graves contra o Estado de Direito, não cabe prisão”, opinou.