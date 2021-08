Dillashaw exalta José Aldo, aceita desafio do brasileiro, mas impõe condição

Após derrotar Pedro Munhoz, no último dia 7 de agosto, José Aldo deixou claro o interesse em enfrentar TJ Dillashaw na sua sequência no peso-galo (61 kg).

Ao saber do desafio do brasileiro, o ex-campeão da divisão esfriou essa possibilidade por ter o foco somente em uma disputa de cinturão.

No entanto, parece que o americano agora vê com bons olhos essa possibilidade de encarar o ‘Campeão do Povo’, mas sob uma condição.

Em entrevista à ‘Submission Radio’, Dillashaw, que se recupera de uma cirurgia no joelho e ainda não tem previsão de retorno ao octógono, fez questão de exaltar Aldo e afirmou que toparia enfrentá-lo, mas só depois de recuperar o cinturão.

A ideia do americano é encarar o vencedor de Aljamain Sterling e Petr Yan, que se enfrentam em outubro para saber quem fica com o título, logo no início de 2022.

“Gostaria de lutar com o José Aldo. Ele é uma lenda do nosso esporte e podemos fazer isso depois que eu pegar meu cinturão de volta. Quer dizer, só o nome de Aldo já torna isso interessante, certo? Então sim, talvez seja a minha primeira luta como campeão porque o José Aldo é uma lenda do esporte. Lembro dele no WEC antes mesmo de minha primeira luta profissional. Ele lutou contra o Urijah (Faber) quando eu estava treinando lá, então o cara está no topo do mundo há muito tempo”, afirmou o americano.