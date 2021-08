Desgosto? Confira os famosos que se separaram no mês de agosto

Parece que agosto se tornou um verdadeiro desgosto para alguns casais famosos. Desde o início do mês, inúmeras celebridades anunciaram o fim de seus relacionamentos. Alguns, inclusive, optaram pela separação do casamento de longos anos.

Pensando nisso, nós do Observatório dos Famosos separamos uma lista com os casais famosos que se separaram em agosto. Será que até o fim do mês essa lista vai aumentar? Confira!

Whindersson Nunes e Maria Lina

O término do noivado de Whindersson Nunes e Maria Lina aconteceu no dia 13 de agosto. Através das redes sociais, ambos comunicaram sobre o fim do relacionamento e pediram para que os internautas não atacassem ninguém nas redes sociais com mensagens de ódio.

Tico Santa Cruz e Luciana Rocha

Após 20 anos juntos, Tico Santa Cruz e Luciana Rocha também se separaram, de acordo com informações do jornal Extra. O término, foi anunciado pelo site no dia 14 de agosto, mas nenhum deles comentou sobre o divórcio.