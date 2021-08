Descubra o signo do zodíaco que mais combina com você no amor

- Publicidade-

Ah, o amor! Durante a frente fria que promete assolar algumas cidades brasileiras nos próximos dias, quem não gostaria de ter um par para chamar de seu e se esquentar embaixo das cobertas enquanto assiste aos Jogos Olímpicos?

Caso os assuntos do coração estejam difíceis para você, calma! O amor realmente é um mistério repleto de surpresas. E apesar do segredo para saber se um relacionamento pode ou não dar certo ser a máxima “se jogue e experimente”, os astros podem, sim, te dar uma forcinha no amor.

De acordo com a astrologia, conseguimos entender quais signos do Zodíaco têm mais chances de dar um match daqueles. Com isso, na hora da conquista, vale apostar também nos signos que são mais certeiras para você segundo o Mundo Místico.

Assim, confira abaixo as melhores combinações de signos no amor!

Áries

O signo tem tudo para ter uma relação bem harmoniosa com Gêmeos, Sagitário e Leão. Isso porque as diferenças podem ser a chave do sucesso desse amor!

Mas atenção: os arianos também podem encontrar apoio nos signos de Ar, como Libra e Aquário.

Touro

O lado sentimental dos signos de Água, como Câncer e Peixes, tocam o coração do leonino.

Contudo, também vale apostar em relacionamentos com Capricórnio ou Virgem. E apesar do ciúme, às vezes excessivo, escorpianos e escorpianas valem a pena, viu?

Gêmeos

Invista nos signos que são capazes de acompanhar o seu pique, como Áries, Leão e Sagitário. Mas se sua intenção é viver momentos de pura alegria e amor, experimente ter um relacionamento amoroso com Aquário ou Libra.

Câncer

Você pode encontrar segurança com os signos de Touro e Virgem. Já com Capricórnio, Peixes e Escorpião, a paixão promete ser intensa.

A dica de ouro é: ouça seu coração para entender o que você espera e deseja viver em uma relação amorosa.

Leão

Quer um romance ardente e divertido? Pois então aposte em Áries, Gêmeos, Libra e Sagitário! No entanto, se procura um match que tem tudo a ver com você, Aquário, apesar das diferenças, pode realizar as suas fantasias.

Virgem

Um romance estável, como Virgem gosta, pode dar certo com os signos de Terra, especialmente Touro e Capricórnio. Vale também confiar em Escorpião, Câncer e Peixes já que os signos do elemento Água despertam o seu lado romântico.

Libra

Para um relacionamento com muita felicidade e bom humor, aposte em Áries, Sagitário e Aquário. Mas saiba que pessoas de Libra têm uma grande sintonia no amor com Gêmeos e Leão.

Na dúvida, invista no signo que faz você rir e se sentir amado!

Escorpião

Virgem e Capricórnio são a outra metade do seu signo, afinal, fazem com que você veja o lado prático da vida. Mas se você deseja aquela combinação perfeita no amor, invista seu charme em Câncer e Peixes.

Ah! Se conseguir driblar o ciúme, a paixão pode ser bem forte com pessoas de Touro!

Sagitário

As opções de Sagitário são amplas! A personalidade cheia de energia vital desse signo contagia o astral de Aquário e de Libra. Já um relacionamento com Áries ou Leão, tem um sabor delicioso de aventura – a cara dos sagitas! Mas para um romance totalmente fora da rotina, vale apostar em Gêmeos!

Capricórnio

Se você é de Capricórnio, tem uma conexão amorosa incrível com Touro!

No entanto, apesar das diferenças de personalidade, pode se dar bem com Escorpião e, ainda, viver um relacionamento intenso com Câncer, Virgem e Peixes caso esteja buscando por aquele amor sério para a vida.

Aquário

Simpáticos, os aquarianos são capazes de conquistar Áries e Leão! Pessoas desse signo também podem ter um relacionamento amoroso bastante equilibrado com Gêmeos.

Mas, se você busca diversão no amor, com Libra e Sagitário vai ser difícil cair na mesmice.

Peixes

Touro e Escorpião completam o seu signo. Pode viver uma paixão calorosa e alegre com Câncer. Ainda que as personalidades não sejam tão parecidas, o amor pode surpreender e dar certo com Virgem e Capricórnio.

Por fim, para descobrir como os astros influenciam a sua vida amorosa como um todo, não deixe de conferir também o seu Mapa do Amor!

Dica: tenha sempre em mente que, para além da astrologia, muitos outros aspectos influenciam no sucesso ou fracasso de um relacionamento. Assim, não se desespere. O importante é estar com alguém que te ama e respeita!

Fonte: João Bidu.