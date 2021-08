Desafio Criativos da Escola 2021 premia projetos estudantis de impacto social

- Publicidade-

Estudantes dos ensinos fundamental e médio de todo o país podem participar do Desafio Criativos da Escola 2021. A iniciativa, que está com inscrições abertas, visa apoiar as equipes no desenvolvimento de projetos que provoquem as mudanças que querem ver em suas realidades.

Serão selecionados até 50 grupos de escolas públicas e particulares, que receberão R$ 2 mil para investirem em seus projetos de transformação social. Para participar é preciso formar grupos compostos por, no mínimo, três estudantes e um educador para ser responsável pela equipe.

O Desafio 2021 está dividido em duas etapas: Chama, com inscrições até 31 de agosto, e Premiação, com inscrições até 02 de setembro. As inscrições são gratuitas e independentes, podendo o grupo escolher participar de uma modalidade ou das duas.

A seleção dos projetos irá avaliar critérios como: potencial de impacto social, empatia, criatividade, protagonismo e trabalho em equipe. Os 50 grupos selecionados serão nomeados como Embaixadores (as) Criativos da Escola. Para participar, é preciso acessar o site do Desafio 2021.

Os vencedores receberão diversas recompensas, dentre elas, a participação especial em um bate-papo on-line fechado com o ator, diretor e ex-BBB, Lucas Penteado.

O desafio é organizado pelo programa Criativo da Escola, do Instituto Alana, que é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que aposta em programas que buscam a garantia de condições para a vivência plena da infância. Foi criado em 1994 e é mantido pelos rendimentos de um fundo patrimonial desde 2013.