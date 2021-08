Depen divulga resultado provisório de teste de aptidão física. Confira

O Departamento Penitenciário Nacional (Depen), órgão ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, divulgou, nesta quinta-feira (19/8), o resultado provisório do teste de aptidão física referente ao concurso público para especialista federal em assistência à execução penal e de agente federal de execução penal. O resultado foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

O certame visa preencher 309 vagas. Do total de postos, 294 são para o cargo de agente de execução penal, que pede ensino médio e carteira de habilitação a partir da categoria “B”; e 15 para especialista federal em assistência à execução penal, de nível superior, em diversas áreas de formação.

Para os agentes, a remuneração é de R$ 6.030, 23, incluindo gratificação de desempenho e auxílio-alimentação de R$ 458. Para os especialistas, inicial de R$ 5.865,70.

No caso de especialista, as oportunidades são para as áreas de enfermagem (9), médico clínico (1), médico psiquiatra (1), odontologia (1), psicologia (1), serviço social (1) e terapia ocupacional (1).

A lotação dos aprovados será na sede do Depen em Brasília e nos cinco presídios federais do órgão, também na capital do país, Campo Grande (MS), Catanduvas (PR), Mossoró (RN) e Porto Velho (RO).