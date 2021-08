Delegacia de Cruzeiro do Sul passa por reforma para oferecer acolhimento mais humanizado a mulheres, crianças e adolescentes

- Publicidade-

Com a finalidade de modernizar o atendimento da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e de Proteção à Criança e ao Adolescente (Dempca), além de melhorar o fluxo interno de trabalho, uma reforma no valor aproximado de R$ 400 mil está sendo realizada no espaço, localizado no bairro 25 de Agosto.

Na tarde desta quinta-feira, 12, acompanhada do governador Gladson Cameli, a primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli, visitou as obras e falou da importância da readequação do prédio.

“Com essa reforma será possível proporcionar um acolhimento mais humanizado às mulheres, crianças e adolescentes em situação de violência. Quem enfrentou ou está vulnerável a esse tipo de situação precisa encontrar na Polícia, no Judiciário e no Estado a proteção que precisa receber”, enfatizou.

Reforma tem o objetivo de modernizar o atendimento da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e de Proteção à Criança e ao Adolescente. Foto: Pedro Devani/Secom

O governador do Estado, Gladson Cameli, elogiou a atuação da primeira-dama junto às causas sociais e de proteção aos mais vulneráveis. Segundo ele, Ana Paula Cameli abraçou essa bandeira e graças ao apoio que tem recebido de diversas instituições, o Estado tem avançado nos resultados das ações.

“Ninguém faz nada sozinho. Se o Estado, o Judiciário, o Ministério Público e as prefeituras não andassem de mãos dadas, não construiríamos uma história como essa, da reforma e adequação dessa delegacia, além de tantas outras ações que temos conquistado durante esse governo”, reforçou.

Obra deverá ser entregue no próximo mês

Os recursos investidos na obra são originários da Fonte 100 e Fonte 200. Com o valor aproximado de R$ 400 mil, todos os ambientes da delegacia estão sendo readequados, e a previsão é de entregar a obra até o próximo mês de setembro, segundo o delegado-geral de Polícia Civil, Josemar Portes.

Com o valor aproximado de R$ 400 mil, todos os ambientes da delegacia estão sendo readequados. Foto: Pedro Devani/Secom

A visita às dependências da delegacia foi guiada por ele e acompanhada por diversas autoridades, entre elas, a desembargadora do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Eva Evangelista de Souza, a juíza auxiliar da Presidência do TJAC, Andréa Brito, a delegada de Polícia Civil, Márdhia El Shawwa, a procuradora-geral e o procurador de Justiça do Ministério Público do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo e Sammy Barbosa, respectivamente, o secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Rocha e o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima.

Josemar Portes endossou as palavras da primeira-dama e disse que o acolhimento às vítimas de violência precisa ser minimamente adequado e, para isso, além da melhoria da estrutura física, o fluxo interno será readequado, o que também dará mais agilidade na tramitação dos procedimentos investigativos.

“A vítima já sofre muito com a ação de violência, então o órgão oficial de defesa dessa vítima deve buscar minimizar o máximo possível esse trauma, lhe oferecendo um atendimento humanizado, com um fluxo adequado para que essa vítima se sinta acolhida pelo Estado, por meio do poder policial”, reforçou.

Para a desembargadora Eva Evangelista, que é coordenadora Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, a reforma e ampliação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e de Proteção à Criança e ao Adolescente é uma demonstração de compromisso necessário para que os integrantes do Sistema de Justiça possam continuar atuando de forma eficiente. “Fico muito feliz com essa conquista que é para toda a região do Juruá e que representa o avanço no combate à violência contra a mulher, a criança e o adolescente”, observou.