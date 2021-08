De safira a meteorito, sortudos mudam de vida achando pedras preciosas

Com cores vibrantes, únicas e que fascinam, pedras preciosas movimentam um mercado bilionário no mundo. Ao mesmo tempo, elas estão nas mãos de pouquíssimas pessoas, seja como joias ou como material bruto ainda a ser lapidado em troca de muito dinheiro. Para além da preciosidade que essas pedras têm por si próprias, cientistas dizem que elas são como “mensagens em garrafas”, pois podem dar pistas sobre as forças físicas, químicas e tectônicas extremas que agem ou agiram nas profundezas da Terra.