Datena interrompe programa ao ver espírito passando ao vivo na Band: “Sai de reto, Satanás!”

Tudo seguia normalmente durante o Brasil Urgente, programa de Datena na Band mas de repente o apresentador parece ter visto um espírito nos bastidores do canal do Morumbi.

A princípio, Datena estava indignado com João Dória (PSDB). O apresentador exibiu imagens de um evento o palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado de São Paulo. No vídeo foi possível ver uma verdadeira aglomeração.

Foi então que Datena aproveitou para alfinetar o governador: “O Dória que diz que o Bolsonaro é negacionista e é mesmo, foi negacionista pra caramba. Do mesmo jeito que ele foi quando fechou São Paulo e foi viajara para Miami, tomar sol no hotel do Rio de Janeiro, ontem no Palácio dos Bandeiras no meio de todo mundo discursando”, iniciou.

Em seguida, antes de levar o susto, Datena continuou: “Tem que liberar baile funk, festa clandestina […] Olha o Dória no meio de todo mundo ontem, fala do Bolsonaro e está no meio de todo mundo. Só faltava ele tirar a máscara e arrancar a máscara dos caras. Isso aí não é aglomeração? Isso é aglomeração aqui na China, na Índia…”.

Datena se assusta com assombração ao vivo na Band

Foi então que o famoso parou o programa porque ficou assustado com um possível fantasma no estúdio. Enquanto narrava a situação ao vivo, interrompeu e comentou: “Eita rapaz, parece que eu vi um espírito aqui olha! Viu Latino, Deus me livre. Precisa mandar benzer este estúdio”, disse assustado.

“To falando sério, parece que eu vi um cara passar aqui! Não sei se foi porque eu estou falando do Dória e do vice-prefeito [de São Paulo] mas passou um tem aqui” continuou Datena intrigado. Foi então que o famoso deu um grito: “Sai de reto Satanás!”

Por fim, conversando com sua produção, o jornalista insistiu que viu alguém: “Passou um trem aqui, passou um cara correndo aqui! […] Primeira vez que eu vi isso aqui em 30 anos de Band”, afirmou assustado.