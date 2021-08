Cruzeiro do Sul só tem um paciente com Covid 19 internado

- Publicidade-

O Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, que chegou a ter 106 pacientes internados com Covid 19, nesta quarta-feira, 25, tem apenas 1 doente na clínica médica.

Não há ninguém na Unidade de Terapia Intensiva – UTI , situação que se repete desde a semana passada.

Nas últimas 24 horas foram registradas 1 alta e 1 internação.

O governador Gladson Cameli já anunciou, que se a redução de novos casos, internações e mortes por Covid 19, se mantiver, deverá fechar os Hospitais de Campanha de Cruzeiro do Sul e de Rio Branco. Em Cruzeiro, o tratamento dos pacientes passaria então a ser feito no Hospital Dermatológico e em Rio Branco , na antiga sede do BOPE ao lado do INTO.