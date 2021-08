Cruzeiro do Sul segue com a segunda dose de vacinação para a Covid-19, com as vacinas Coronavac e Pfizer

- Publicidade-

O secretário Agnaldo Lima informou na manhã desta quarta-feira, 11, que a segunda dose da vacina da AstraZeneca estava ocorrendo em toda a zona urbana, mas o estoque acabou. “Nós já solicitamos as vacinas e logo chegarão e daremos continuidade a vacinação de segunda dose. Mas estamos mantendo a segunda dose para quem tomou a CoronaVac, no posto do Agricultor”.

O secretário ainda afirma que mais de três mil pessoas estão com a dose de vacina da Pfizer atrasada. “Quem tomou a vacina da Pfizer e já está com 21 dias deverá se dirigir até a escola Dom Henrique Ruth até sexta-feira que nossas equipes estarão aguardando no período da manhã e da tarde”.