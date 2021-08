Cruzeiro do Sul já se organiza para o retorno das aulas presenciais em setembro

- Publicidade-

Com os servidores da educação do estado e dos municípios praticamente vacinados com a segunda dose contra a covid-19 e também os alunos principalmente do ensino médio já com a primeira dose e alguns no período da segunda dose de vacinação, as aulas devem iniciar de forma presencial no 08 de setembro em todo o estado do Acre.

Em Cruzeiro do Sul, a coordenadora do núcleo da educação, Ruth Bernardino falou da expectativa do retorno as aulas presenciais. “A secretaria já está com esse planejamento para o retorno das aulas presenciais que será de forma híbrida, em que alguns alunos vão estar em casa com aulas online e outros na escola. A secretaria, o governo do estado, está se preparando da melhor forma possível capacitando e contratando professores, reformando as escolas, e tomando todas as medidas sanitárias possíveis”.