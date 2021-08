Cruzeirense participa da quarta paralimpiada e fica fora da final

- Publicidade-

O atleta paralímpico cruzeirense Edson Cavalcante Pinheiro foi eliminado das Paralimpíadas 2021 em Tóquio nesta sexta feira, 27, ao disputar a prova de atletismo de 100 metros categoria T38, quando competiu machucado. Esta é a quarta paralimpíada disputada pelo acreano de Cruzeiro, que conquistou a medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2016 no Rio de Janeiro, na categoria 100 metros masculino T38.[1][2]. Edson também conquistou sete medalhas em quadro edições dos jogos Parapan-Americanos e quatro medalhas em campeonatos mundiais.

Ele nasceu em um seringal e a falta de oxigenação no cérebro causou a lesão que afetou os movimentos do braço direito, mesmo assim sempre trabalhou no “pesado”. Começou no esporte com o tênis de mesa, mas em 2001, entrou para o atletismo e dois anos depois já estava na Seleção Brasileira.

Edson atualmente mora no interior de São Paulo e o bronze de 2016 foi o melhor resultado já alcançado por ele, que não declarou ainda se pretende continuar disputando paralimpíadas.