Criminoso invade sede do antigo Banacre, rende vigilante e tenta roubar caixa eletrônico no Banco do Brasil

Um criminoso armado conseguiu invadir a sede do antigo Banacre, onde atualmente funciona a sede administrativa da Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre), e tentou roubar o caixa eletrônico no Banco do Brasil, na noite de domingo (29), na região Central de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o vigilante que não foi identificado estava com a porta aberta da secretaria aguardando a chegada do colega que trocaria de plantão com ele, quando foi surpreendido por um homem ainda não identificado, que de posse de uma arma de fogo, acabou rendendo o vigilante e amarrando o trabalhador com os cadarços do próprio sapatos, e ainda tentou roubar um caixa eletrônico do Banco do Brasil que fica no local.

Após amarrar o vigilante, o companheiro de empresa vinha chegando e acabou ouvindo o pedido de socorro. O vigilante que foi rendido conseguiu fugir e quebrou um dos vidros da secretaria, que fez com que o criminoso se assustasse e fugisse do local em seguida.

O vigilante que fugiu acionou a Policia Militar. PMs estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre o autor do crime e fizeram buscas na região, mas o acusado não foi encontrado até o momento.

Vale ressaltar que a Sesacre fica a poucos metros da Secretária de Segurança Pública do Acre e está no perímetro de segurança. A área foi isolada para o trabalho da Perícia Criminal.

O caso deve ser investigado por agentes da Divisão de Investigação Criminal da Polícia Civil.