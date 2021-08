Crianças morrem em naufrágio de canoa durante tempestade no interior do AM

- Publicidade-

O naufrágio de uma canoa de porte médio resultou na morte de duas crianças de 1 ano, neste sábado (21), próximo a cidade de Alvarães, no interior do Amazonas. O acidente aconteceu no Rio Japurá durante uma tempestade. Um menino de três anos e um homem estão desaparecidos.

Familiares informaram à Rede Amazônica que oito pessoas estavam dentro da embarcação, de sete metros, sendo cinco adultos e três crianças. Quatro pessoas sobreviveram.

André Bitencourt, parente das vítimas, informou que a família estava a caminho de uma festa na comunidade Vila Alencar, quando foi surpreendida pelo temporal. A embarcação virou, os sobreviventes conseguiram nadar até a beira do rio e pediram ajuda de um barco que passava pelo local.

Até o momento, os corpos de duas crianças de 1 ano foram localizados. Por meio de nota, a Marinha do Brasil informou que uma equipe de Inspeção Naval da Agência Fluvial de Tefé, subordinada à Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, foi direcionada ao local para as atividades de busca e salvamento.

Segundo a Marinha, será instaurado um Inquérito Administrativo para apurar as causas, circunstâncias e possíveis responsáveis pelo naufrágio. “Assim que concluído e cumpridas as formalidades legais, o inquérito será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação, dando vista à Procuradoria Especial da Marinha, para que adote as medidas previstas no Art. 42 da Lei nº2.180/54”.