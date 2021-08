Criança morre ao tentar salvar a mãe de execução; Ambos foram assassinados em casa

- Publicidade-

No início da manhã deste sábado (14), por volta das 4h30, Gustavo Henrique Ferreira da Silva, que tinha 12 anos, e a dele, mãe Vanessa Ferreira, 30, morreram após um ataque na casa onde moravam, situada no antigo beco São José, atual beco Hércules, Avenida Rio Negro, bairro Santo Agostinho, zona Oeste de Manaus.

Segundo informações repassadas à equipe da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), aproximadamente seis a oito homens desceram o beco Hércules atirando e invadiram a casa das vítimas. Vanessa estava deitada em um quarto, abraçada com seu filho Gustavo, e ambos foram atingidos ainda na cama.

Apesar de atingido a criança tentou defender a mãe, que foi alvejada com 8 disparos, não resistindo e morrendo no local. Gustavo ainda chegou a ser socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e conduzido ao Pronto-Socorro da Criança da zona Oeste, situado na Avenida Brasil, indo a óbito logo em seguida.

“Ele era só uma criança! Pelo amor de Deus, meu neto era só uma criança! Como podem ter feito isso?”, gritava a avó do menino durante a remoção do corpo. A polícia recebeu informações de que filmagens da execução estariam sendo divulgadas em um grupo seleto de rede social, mostrando ali a frieza do homicídio e temperamentos exaltados dos autores, de forma a demonstrar “comemoração” ao fato.

As investigações serão contínuas seguindo a linha de investigação de execução. O delegado Ricardo Homero, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) esteve presente neste caso. O caso será investigado pela especializada.