Covid-19: Saúde de Rio Branco vacina adolescentes a partir dos 12 anos até o meio dia deste sábado (21)

A capital acreana já vacinou mais de 29 mil dos cerca de 40 mil adolescentes aptos a tomar a primeira dose.

O governo do Acre recebeu, na tarde desta sexta-feira (20), mais um carregamento de vacinas para continuar com a imunização contra a Covid-19. O Ministério da Saúde enviou mais de 27,4 mil doses, sendo 15,7 mil são da CoronaVac, produzida e distribuída pelo Instituto Butantan, e 11,7 mil da Pfizer.

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre já recebeu 842.183 doses de vacinas e foram aplicadas 611.727 doses na população até esta quinta (19), data da última atualização. Das doses, 433.937 pessoas tomaram a primeira dose, 166.690 a segunda e 11.100 a dose única. Rio Branco aplicou 294,8 mil doses e Cruzeiro do Sul 75,9 mil.