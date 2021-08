Covid-19: Saúde de Rio Branco continua com imunização de adolescentes acima dos 12 anos nesta segunda (16)

Sem estoque suficiente, a Saúde de Rio Branco suspendeu a antecipação de 45 dias da 2ª dose da AstraZeneca/Fiocruz. Com isso, a vacina é disponibilizada, há cerca de 15 dias, apenas para quem tomou a primeira dose há 90 dias.

O governo do Acre anunciou em julho que iria antecipar para 45 dias a segunda dose da AstraZeneca. Após o anúncio, os municípios acreanos que tinham estoque suficiente começaram a antecipar a conclusão do esquema vacinal.

“Naquele momento nós tínhamos recebido muitas doses da AstraZeneca/Fiocruz, era um lote muito grande e que nos permitiu, a pedido do PNI do estado, adiantar a segunda dose. Há uns 20 dias, a AstraZeneca publicou um estudo e ofertou isso para a Anvisa e para o Ministério da Saúde que, quanto mais tempo tivesse entre a primeira e segunda dose, teria mais eficiência. O recomendado seria, no mínimo, oito semanas. Tem essa recomendação deles”, explicou o secretário municipal de saúde, Frank Lima.

No sábado (14), chegou mais um lote de vacinas com 4.680 doses da Pfizer e 2.650 doses da CoronaVac. Os imunizantes vão ser usados para aplicação da primeira e segunda dose.

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre já recebeu 730.563 doses de vacinas e foram aplicadas 586.353 doses na população até este sábado (14), data da última atualização. Das doses, 420.237 pessoas tomaram a primeira dose, 155.226 a segunda e 10.890 a dose única. Rio Branco aplicou 285,7 mil doses e Cruzeiro do Sul 75,2 mil.

Segundo o governo, o número de doses aplicadas que consta no portal refere-se aos dados já inseridos no sistema do Ministério da Saúde, cujas atualizações são realizadas pelos municípios. Por isso, pode haver atraso nas informações.