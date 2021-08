Covi-19: Caravana da Vacinação atende moradores de Assis Brasil até às 21h desta terça

Moradores de Assis Brasil, interior do Acre, recebem nesta terça-feira (10) a Caravana da Vacinação. As equipes vão disponibilizar até às 21h a primeira e segunda dose da vacina contra a Covid-19. O atendimento começou às 9h em frente à prefeitura da cidade.

A ação, que conta com apoio da Carreta da Energisa, é feita com equipes do governo para reforçar a imunização da população.

Segundo a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), após Assis Brasil, a caravana vai atender em Rio Branco, Brasileia, Capixaba e Epitaciolândia. As datas, horários e locais ainda não foram definidos.

O site da prefeitura diz que a cidade já aplicou 6.359 doses do total de 7.233 recebidas até essa terça. Há apenas 874 doses a serem aplicadas.

“Convidamos toda a população de Assis Brasil para procurar a Caravana, em frente à prefeitura, e também no auditório do órgão, e receber a vacina contra a Covid-19. Nós iremos disponibilizar primeiras e segundas doses”, convidou a coordenadora do Programa Nacional de Imunização (PNI), Renata Quiles.

