Corpo de homem é encontrado enrolado em saco plástico e com as mãos amarradas, em Manaus

Por volta das 13h24 desta quarta-feira (11), o corpo de um homem foi encontrado envolto por plásticos, com as mãos, pés e pescoço amarrados, à beira da avenida Ministro Mário Andreazza (início da estrada d Yamaha), no Distrito Industrial 2, em Manaus.

De acordo com informações colhidas no local, o corpo foi encontrado por pessoas que passavam pela via e logo acionaram os policiais da 7° Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Peritos constataram inicialmente que a vítima apresentava marcas de espancamento e cortes no pescoço, costa e perna e estava trajando apenas um shorts preto.

Investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), foram acionados, além do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), para a perícia no corpo. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do cadáver. A identidade da vítima é desconhecida até o momento da publicação dessa reportagem.