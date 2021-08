- Publicidade-

O acidente envolvendo uma égua (equino) ocorreu na última quinta-feira, 6, no Ramal 02, BR 364, zona rural de Cruzeiro do Sul.

O animal caiu dentro de um poço de 5 a 6 metros de profundidade. Com o emprego de equipamentos adequados, como tripé e amarrações, mesmo o animal não resistindo com vida, devido muito desgaste físico, a equipe efetuou a retirada do mesmo, entregando-o ao proprietário.