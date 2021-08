Corpo de Bombeiros registra 17 chamadas de incêndio na vegetação seca em Cruzeiro do Sul e região no final se semana

- Publicidade-

Sem chuva há vários dias na região do Juruá, o clima tem ficado cada vez mais seco. Aumentando os focos de incêndio e secando a vegetação em Cruzeiro do Sul.

Só neste final de semana o Corpo de Bombeiros registrou 17 chamadas de combate à incêndio, o que preocupa devido as proporções que tem atingido. “A medida que o verão vai se intensificando, a quantidade de incêndios florestais aumenta. Só nesse final de semana, recebemos 17 chamadas envolvendo incêndio em vegetação, sendo que algumas chegaram a causar danos tanto material quanto humano também”.

O comandante do 4º Batalhão BM em Cruzeiro do Sul Tn Josadac Cavalcante Ibernom, explica que além de atender as chamadas em Cruzeiro do Sul, teve que deslocar equipes também para os municípios de Rodrigues Alves e Mâncio Lima durante o final de semana. “Em Mâncio Lima teve um incêndio que acabou consumindo quase 80 hectares de vegetação, então isso é um impacto ambiental muito grande. Uma outra preocupação nossa é que na parte rural esses incêndios acabam atingindo plantações. Outra preocupação nossa é que na parte rural esses incêndios acabam atingindo plantações de vizinhos e isso acaba gerando um transtorno muito grande em ambas as partes”.

Com o aumento das queimadas e vegetações, animais peçonhentos estão buscando refúgios nas residências que podem causar danos maiores aos moradores. “A medida que a vegetação vai queimando a tendência dos animais é se afastar e fugir e esse animais acabam procurando nas residências abrigos. A gente já encontrou jararaca e escorpião nas casas ”, destacou o militar.