Corpo de Bombeiros já foi acionado 108 vezes para apagar queimadas urbanas e rurais no Juruá

As queimadas só aumentam em Cruzeiro do Sul. Quando vai se aproximando o final do dia, o céu fica totalmente coberto pela fumaça escura. Nas últimas duas semanas o número de ocorrências atendidas pelos bombeiros aumentou significativamente. O corpo de Bombeiros já foi acionado 108 vezes para apagar queimadas urbanas e rurais no município e região.

“Temos recebido diariamente várias ocorrências desse tipo de incêndio em vegetação, inclusive simultânea que a gente não consegue atender a todos ao mesmo tempo, mas assim que possível os bombeiros são encaminhados”, relatou o comandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, tenente Josadaque.

Desde a noite desta quarta-feira, 25, uma grande área de vegetação pega fogo na localidade Pé da Terra, no município de Mâncio Lima. A quantidade de fogo e fumaça próximo à estrada oferece perigo para quem passa pelo local.

Por volta das onze horas da manhã desta quinta-feira,26, os bombeiros foram acionados para uma ocorrência em uma área de vegetação de um antigo clube da cidade.

O tenente Josadaque destaca a parceria entre a corporação e as equipes da prefeitura de Cruzeiro do Sul, que empregam 5 caminhões, 1 pá carregadeira e 1 retroescavadeira no trabalho de controlar as chamas. “Nós já controlamos 80% do fogo e o trabalho continua”, assegura o militar. A gente pede encarecidamente a população que tenha consciência e evite qualquer foco de fogo no fundo do quintal, porque pode através do vento levar uma fagulha a um terreno com vegetação seca e causar grandes proporções de incêndio, como já vem acontecendo em diversos locais da cidade”.