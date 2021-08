Corpo de Bombeiros e Ciopaer resgatam vítima de queda de árvore em Xapuri

- Publicidade-

Na manhã desta terça-feira, 03, profissionais do Corpo de Bombeiros e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), tiveram que realizar um resgate de emergência após serem informados de que no Seringal Primavera, zona rural do município de Xapuri, havia um homem inconsciente vítima de queda de árvore.

Chegando ao local, a equipe do Corpo de Bombeiros realizou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima de 36 anos ao hospital do município com sinais de traumatismo craniano e fraturas ósseas espalhadas pelo corpo.

Dada a gravidade da situação, a equipe médica optou pelo transporte do paciente até Rio Branco. O transporte foi realizado pelo helicóptero Harpia 04, com o apoio de profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O homem foi deixado no Pronto Socorro de Rio Branco e seu estado de saúde é considerado grave.