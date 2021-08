Consultas para o Hospital do Juruá serão marcadas presencialmente

- Publicidade-

Depois de terem sido suspensas por causa da pandemia e retomadas com agendamento por telefone, as consultas para especialistas do Hospital Regional do Juruá em Cruzeiro do Sul, voltarão a ser marcadas presencialmente no local na segunda feira, 30.

O agendamento de segunda será para infectologia ,otorrinolaringologia e bucomaxilo das 7 às 11 horas da manhã e das 13 às 17 no período da tarde .

Quem for marcar consulta para deverá levar o encaminhamento de médico de Unidades Básicas de Saúde , UBS, documentos pessoais e o cartão do Sistema Único de Saúde, SUS .

Os exames também voltaram a ser agendados de forma presencial. Nesta sexta-feira, 27, existem vagas para marcação de

Raio X,

eletrocardiograma e

teste ergométrico