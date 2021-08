Confirmado: Flamengo x Olimpia pelas quartas da Libertadores será no Mané

- Publicidade-

O Metrópoles recebeu na noite deste domingo (1/8) a informação de que está confirmada a partida entre Flamengo x Olimpia, no Mané Garrincha, em Brasília, pela volta das quartas de final da Libertadores, marcada para o dia 18 (quarta-feira), às 19h15 (horário de Brasília).

De acordo com fontes ligadas ao Flamengo, os clubes já receberam o comunicado oficial da Conmebol sobre a mudança do local, mas a reportagem tenta confirmação com o Governo do Distrito Federal (GDF).

Na última sexta-feira (30/7), surgiu a possibilidade do Flamengo realmente levar o jogo para Brasília, uma vez que o clube não ficou satisfeito com o protocolo definido pela prefeitura do Rio de Janeiro, que decidiu liberar 10% de público no Maracanã.

Diante do que ocorreu nas oitavas de final, quando o time mandou o jogo de volta contra o Defensa y Justicia no Mané Garrincha, com 5 mil pagantes, a ideia é tentar ter mais torcida do que teria no Rio na capital federal.