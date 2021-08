Confira 19 editais de concurso publicados entre 2 e 9 de agosto

A maioria das vagas são em cargos da estrutura do Poder Executivo dos municípios, como Prefeituras. Para conferir quais são as seleções que estão com inscrições abertas, basta conferir esta matéria até o fim!

Por que estudar para concurso público de Prefeituras?

No vídeo a seguir, Victor Gammaro e Arthur Lima falam sobre os benefícios de seleções assim, como as vantagens de assumir esses ditos cargos “menores”. Confira.

Abaixo, estão listadas as principais informações de cada um dos editais de concurso público com inscrições abertas da última semana (entre 2 e 6 de agosto). Confira!

Concurso Público parte I

Segunda-feira (2/8)

Concurso Público PM CE O concurso PM CE publicou edital para o provimento de duas mil vagas para o cargo de Soldado, que exige nível médio completo e traz salários iniciais que chegam a até R$ 4,5 mil. Organizado pela FGV, interessados terão do dia 16/8 até o dia 15/9 para se candidatar por meio do portal da banca organizadora e mediante pagamento da taxa de inscrição de R$ 120. Os candidatos inscritos irão passar por provas objetivas previstas para o dia 7 de novembro.

Concurso Prefeitura de Ribeirão Bonito (SP) A Prefeitura de Ribeirão Bonito, em São Paulo, divulgou edital de concurso público para a contratação de dois profissionais de nível superior completo. Os salários iniciais chegam a até R$ 5 mil. São uma vaga imediata para Engenheiro Civil e uma vaga para Procurador Municipal. Cargos são para jornadas de 40 horas semanais. Os interessados podem se inscrever até o 11 de agosto por meio do portal da banca organizadora Integri Brasil e mediante o pagamento da taxa de inscrição de R$ 50.

Concurso CRTR 12ª Região O Conselho Regional dos Técnicos em Radiologia da 12ª Região divulgou edital de concurso público para o cargo de Agente Fiscal, que vai exigir de nível técnico em Radiologia. Dentre os requisitos, está possuir CNH de, no mínimo, tipo “B”. Os candidatos interessados poderão se inscrever a partir do dia 2 de agosto até o dia 13 de setembro por meio do portal da banca organizadora Quadrix e mediante pagamento da taxa de R$ 60. Serão cobradas questões de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, informática e conhecimentos específicos.

Concurso Público Prefeitura de Caxias do Sul (RS) A Prefeitura de Caxias do Sul (RS) está com as inscrições abertas para o concurso público que oferta oportunidades de níveis fundamental, médio e superior. Os cargos ofertados possuem salários iniciais que vão de R$ 1.860,94 até R$ 14.267,30, em jornadas de 12 a 40 horas semanais. Os interessados podem se inscrever até o dia 22/8 no portal da banca organizadora Legalle Concursos e Soluções Integrados e mediante o pagamento das taxas de inscrição que vão de R$ 50 até R$ 100.

Concurso Prefeitura de Borborema (SP) A Prefeitura de Borborema (SP) realiza um novo concurso público com 11 vagas para profissionais da área de Saúde. Os cargos são de níveis fundamental, médio e superior. Os salários iniciais vão de R$ 1.100,00 até R$ 11.384,09 e as jornadas são de 20 a 40 horas semanais. Interessados podem se inscrever do dia 2 até 24 de agosto por meio do portal da banca organizadora Métodos Soluções e mediante o pagamento da taxa de inscrição de R$ 30 a R$ 80. As provas terão cobrança de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.

Concurso Público CFT Foi publicado um edital para lotação no Distrito Federal, com cargos de nível médio e superior e com salários iniciais que chegam a até R$ 5 mil. Trata-se do concurso CFT , que abriu as inscrições na última segunda-feira (2/8). Organizado pela banca Quadrix, o edital do concurso CFT oferta 255 vagas ao todo, sendo 22 de provimento imediato e o restante para o Cadastro Reserva. Os candidatos irão passar por provas objetivas e avaliação de títulos (somente para nível superior) previstas para o dia 7 de novembro.



Terça-feira (3/8)

Concurso público Seplad PA O concurso Seplad PA tornou público edital com oferta de 24 vagas e cadastro de reservas, em cargos de nível superior, cujo salário inicial é de R$ 2,8 mil. O salário pago aos ocupantes dos cargos é de R$ 2.809,37, para 40h de jornada semanal. As etapas do certame serão realizadas somente em Belém, capital do estado. Como se sabe, a banca organizadora e responsável pela seleção é a Cetap.

PGM de Criciúma (SC) Um edital de concurso público para Procurador em Criciúma foi divulgado e oferta uma vaga imediata. Como pré-requisito, candidato precisa ser advogado devidamente registrado na Ordem dos Advogados. Interessados poderão se inscrever do dia 2 a 31 de agosto. Os candidatos irã passar por três etapas: prova objetiva; prova discursiva e prática; e avaliação de títulos. A primeira etapa, as provas objetivas, estão previstas para o dia 12 de setembro.

Concurso Público Prefeitura de Icapuí (CE) A Prefeitura de Icapuí (CE) divulgou edital de concurso público e de processo seletivo que juntos somam 117 vagas ao todo. As oportunidades são de níveis fundamental, médio e superior. Os salários iniciais vão de R$ 1.100,00 até R$ 8.374,53 em jornadas de trabalho semanal de 24 a 30 horas. Candidatos interessados podem se inscrever do dia 5 de agosto até o dia 6 de setembro por meio do portal da banca organizadora Cetrede e mediante pagamento da taxa de inscrição que vai de R$ 65 a R$ 125.



Quarta-feira (4/8)

Concurso Bombeiros MG Foram publicados os editais do concurso público para o Corpo de Bombeiros em Minas Gerais. Ao todo, são 166 vagas distribuídas entre os cargos de Oficial e Soldado. Ambos os cargos exigem nível médio completo, idade máxima de 30 anos na data da matrícula e 1,60m, no mínimo, de altura. As inscrições podem ser efetuadas do dia 4 de agosto até o dia 2 de setembro. As taxas de inscrição são de R$ 92 para Praças e R$ 200 para Oficial. As provas objetivas estão previstas para o dia 10 de outubro de Praça e 3 de outubro de Oficial.

Concurso Público Câmara Entre Rios (BA) A Câmara Municipal Entre Rios (BA) prorrogou as inscrições para o concurso público com 5 vagas de cargos de níveis fundamental e médio. O concurso oferta oportunidades para Auxiliar de Administração, Agente de Recepção e Coordenador de Legislação. Remuneração inicial vai de R$ 1.045,00 a R$ 2.600. Agora, candidatos podem se inscrever do dia 4 de agosto até o dia 18 de agosto de 2021 por meio do portal da banca organizadora MS Concursos e mediante pagamento da taxa de inscrição de R$ 50 a R$ 70. As provas objetivas estão previstas para o dia 21 de novembro e vão abranger conteúdos, como: língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico e conhecimentos gerais.

Concurso IFMG Publicados dois editais para o concurso IFMG (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais). A carreira contemplada é a de técnico administrativo (diversas especialidades). As inscrições abrem em 9 de agosto e seguem até o dia 12 de setembro, com taxa no valor de R$ 90, e devem ser feitas no site da organizadora, que é o próprio concurso IFMG. As provas serão realizadas na data provável de 5/12. O salário inicial pago aos futuros ocupantes dos cargos é de 2.446,96, somado ao auxílio-alimentação que tem valor de R$ 458. O regime de trabalho de 40 horas semanais.



Quinta-feira (5/8)

Concurso público Marinha Foi publicado mais um edital de concurso Marinha este ano de 2021. A seleção irá promover admissão no Curso de Formação para ingresso no Corpo Auxiliar de Praças (CAP). As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 8 e 26 de setembro, através do portal oficial da organizadora (banca própria), clicando neste link, pagando uma taxa de inscrição de R$ 60. O candidato aprovado e classificado no resultado final do concurso Marinha fará o Curso de Formação, no Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), no Rio de Janeiro.

Concurso Prefeitura de Rio Branco (AC) A Prefeitura de Rio Branco (AC) lançou edital de processo seletivo para 82 vagas na Secretaria de Educação Municipal. As vagas são para Professor da Educação Infantil Creche (3), Assistente de Creche (37), Assistente Escolar (25) e Merendeira (17). Os salários vão de R$ 969 até R$ 3.447,35, por jornadas de trabalho de 35 a 40 horas semanais. As inscrições podem ser realizadas do dia 10 a 12 de agosto, das 8h às 12 e das 14h às 17h, presencialmente.

Concurso Prefeitura de Olinda (PE) A Prefeitura de Olinda (PE) abrirá as inscrições, a partir do dia 9 de agosto, para uma seleção simplificada para a Secretaria de Saúde. O objetivo é a contratação temporária de profissionais para atuarem como agente de combate a endemias. As inscrições estarão disponíveis até o dia 13 de agosto. Ao todo, são 21 vagas, com salários que passam de R$ 1,5 mil. Para se inscrever, interessados devem preencher o formulário de inscrição e enviá-lo junto com o currículo, RG e CPF para o e-mail [email protected]



Sexta-feira (6/8)

Concurso Prefeitura de Paranaguá (PR) O concurso da Prefeitura de Paranaguá, no Paraná, possui vagas para vários níveis de escolaridade para profissionais da área da saúde. As inscrições estão marcadas para começar em 09 de agosto e para acabar em 23 de agosto de 2021, no site da Prefeitura Municipal. Não há taxa.

Concurso Público Prefeitura de Vitória (ES) Novo edital de concurso público para a Prefeitura de Vitória, no Espírito Santo, trouxe vaga para Auxiliar de Laboratório, com ensino fundamental e curso específico. A remuneração é de R$ 1.063,30. As inscrições estarão abertas até o dia 14 de agosto de 2021, exclusivamente no endereço eletrônico de seleções da Prefeitura. Os candidatos serão avaliados pela comprovação das documentações declaradas na inscrição e pelos documentos encaminhados para admissão.

Concurso Aeronáutica Foram abertas 314 novas vagas para diversas especialidades do Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica. As inscrições vão de 09 de agosto a 01 de setembro de 2021, e tem taxa de R$ 70. As provas objetivas estão marcadas para o dia 14 de novembro de 2021.

Concurso SEJUS ES O concurso público SEJUS ES (Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo) vai preencher vagas temporárias para profissionais de níveis técnico e superior em diversas áreas. Além de possuir curso técnico ou superior nas respectivas áreas, o candidato deve possuir CNH B ou superior, válida. Os candidatos deverão efetuar o cadastro entre o 12 de agosto e o dia 23 de agosto de 2021. Basta preencher o formulário eletrônico disponível no site da SEJUS ES. O salário inicial pode ultrapassar o valor de R$ 4,5 mil.



