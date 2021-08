Concursos na área da Segurança no Acre e Minas Gerais são destaques

Destaques!

Concursos Uerj X IFRJ

No estado do Rio de Janeiro, dois concursos têm inscrições abertas para carreiras técnico-administrativas em Educação. As oportunidades são para ingresso na Uerj e no IFRJ. As duas instituições oferecem vagas, por exemplo, para cargos de nível médio.

Concurso Sefaz-MT

Além da Segurança Pública, o governo do Estado do Mato Grosso também deve realizar um concurso Sefaz MT, contemplando a área fiscal. O edital para provimentos na Secretaria de Fazenda deve sair apenas em 2022.

Concurso Sefaz-PR

O concurso Sefaz PR conta com uma nova comissão organizadora. A equipe foi designada por meio de uma resolução publicada na última segunda-feira, 9, e assinada pelo secretário da Fazenda do Paraná, Renê de Oliveira Garcia Junior.

Concurso DPE-PR

O preparativos para o concurso DPE PR, com vagas para a carreira de defensor público, começam a ser retomados. Nesta semana, o defensor público-geral do Paraná, Eduardo Pião Ortiz Abraão, deu início à convocação para a composição de uma nova comissão organizadora.

Concurso CRN8

Já estão disponíveis o gabarito definitivo e o resultado preliminar das provas objetivas do concurso CRN8. Os resultados podem ser conferidos no site do Instituto Quadrix , organizador.

Concurso Bombeiros-ES

O Corpo de Bombeiros do Espírito Santo segue esperando uma posição da Procuradoria Geral do Estado para poder divulgar o edital do concurso Bombeiros ES. A publicação atrasou, mas a seleção segue confirmada.

Concurso MP-SE

Sem edital há anos, o Ministério Público do Estado de Sergipe pode estar perto de realizar um novo concurso MP SE. Dessa vez, a expectativa é de uma seleção para a carreira de promotor.

Concurso CRF-RR

Estão disponíveis os gabaritos preliminares das provas objetivas do concurso CRF RR. Os candidatos podem acessar os resultados no site do Instituto Quadrix , organizador.

Concurso Câmara de Florianópolis-SC

O edital do novo concurso para Câmara de Vereadores de Florianópolis, em Santa Catarina, deve ser publicado ainda este ano. O prazo foi passado pelo presidente da Casa, Roberto Katumi Oda, em entrevista ao grupo ND na terça-feira, 20.

Concurso Polícia Penal-AC

O novo concurso Polícia Penal AC terá seu edital publicado em setembro deste ano. A previsão foi dada pelo governador do Acre, Gladson Cameli, durante coletiva de imprensa na última terça-feira, 10.

Concurso Polícia Penal-MG

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp MG) se pronunciou sobre a abertura do novo concurso para Polícia Penal. Em resposta à Folha Dirigida nesta quarta-feira, 11, a pasta confirmou que o edital está previsto para agosto.

Concurso PC-AC

Um novo edital de Polícia Civil está confirmado e será divulgado ainda em 2021. O concurso PC AC foi anunciado pelo governador e deve sair durante o segundo semestre.

Concurso PC-MG

A Polícia Civil de Minas Gerais trabalha para que o novo concurso com 684 vagas seja aberto em 2021. Em resposta à Folha Dirigida nesta quarta-feira, 11, a Assessoria de Imprensa da corporação informou que o edital deve sair em cerca de 45 dias. Ou seja, até setembro.

Concurso PM-ES

O concurso PM ES deixará de ser uma promessa e finalmente deverá sair do papel. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou que serão 671 vagas em vários cargos. O edital ainda não tem data prevista.

Concurso DPE-PA

Você está aguardando o concurso DPE PA? Então fique ligado no noticiário da Folha Dirigida. Isso porque a Defensoria Pública do Pará anunciou que esta semana trará novidades acerca da seleção para a carreira de defensor.

Concurso Banco do Brasil

O concurso Banco do Brasil é o maior da história do país. Conforme divulgado por Folha Dirigida, a seleção teve mais de 1 milhão de inscritos. Segundo a instituição, são mais de 1,5 milhão de candidatos confirmados.

Concurso TJ-MG

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais trabalha para realizar novas convocações de aprovados no concurso TJ MG de 2017. Esse foi o compromisso firmado pela Administração do órgão, na terça-feira, 10, em reunião com representantes sindicais .

Concurso Fundase-RN

O próximo concurso Fundase RN contará com 577 vagas, que serão distribuídas por cinco cargos. A informação consta no processo de escolha da banca, que terá início em setembro deste ano.

Concurso Cress-PB

O concurso do Cress PB foi retomado e já tem um novo cronograma para as atividades. A boa notícia é que as inscrições foram reabertas e seguem até setembro.

Concurso Sefaz-CE

Conforme comunicado da Secretaria da Fazenda do Ceará, publicado nesta quarta-feira, 11, candidatos de outros estados, que forem realizar as provas do concurso Sefaz CE 2021, precisam apresentar o teste negativo para Covid-19 ou o comprovante do esquema vacinal completo.

Concurso PGM Guarujá-SP

Foi retomado o concurso PGM Guarujá SP. A seleção é para o preenchimento de vagas imediatas e em cadastro de reserva no cargo de procurador.

Reforma Administrativa

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP AL), pretende que a Reforma Administrativa seja votada pelo plenário da Casa até o final de agosto. A proposta prevê uma série de mudanças para o serviço público, como perda da estabilidade para diversas carreiras.

Concurso PC-CE

Para quem já esperava um alto número de inscritos no concurso PC CE, a confirmação veio nesta quarta-feira, 11. Em resposta à Folha Dirigida, a banca Idecan informou que a seleção tem mais de 86 mil candidatos.