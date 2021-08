Concursos abertos somam 17 mil vagas na segunda quinzena de agosto

- Publicidade-

A segunda quinzena de agosto chega com mais de 17 mil vagas em concursos abertos por todo país. Entre os destaques estão as seleções das áreas Administrativa e Militar.

Conforme levantamento feito pela Folha Dirigida, estão abertas 17.345 vagas. Desse total, cerca de 53% das vagas é destinado aos cargos de nível médio (9.346 oportunidades).

Logo atrás, o nível superior reúne, aproximadamente, 41% das vagas, sendo 7.277 oportunidades em todo país. Os níveis médio/técnico e fundamental também aparecem, com 654 e 68 chances, respectivamente.

Já as regiões Sudeste e Nordeste contam com boa parte das oportunidades, sendo ao todo 8.260 e 5.826 vagas, respectivamente.

O Norte fica logo atrás, com 2.622 postos abertos, seguido das regiões Centro-Oeste e Sul, com 577 e 60 vagas, nesta ordem. Confira abaixo os principais concursos abertos nesta semana!

Últimos dias!

Uerj

A Universidade do Rio de Janeiro finaliza as inscrições para o seu concurso Uerj na próxima segunda-feira, 16, no site do Departamento de Seleção Acadêmica (DSEA). A taxa é de R$120.

Ao todo, são oferecidas 20 vagas para carreira de assistente administrativo, de nível médio. Para o concurso, não será preciso apresentar experiência ou curso técnico.

Porém, haverá uma gratificação de qualificação, no valor de R$125, para quem for aprovado para o cargo e já tiver nível superior. Os aprovados terão ganhos iniciais de R$3.200, sendo R$2.600 de vencimento básico e R$600 de auxílio alimentação.

Se você está interessado(a) nessa seleção, a Folha Cursos traz videoaulas exclusivas, apostilas e questões comentadas para te ajudar no caminho até a posse na Uerj.

Seduc AL

As inscrições para o concurso Seduc AL terminam às 18h do próximo dia 20 de agosto, no site site do Cebraspe . Para participar, é preciso pagar uma taxa de R$95, até o dia 25 deste mês.

Ao todo, são oferecidas 3 mil vagas para a carreira de professor. As inscrições foram abertas nesta sexta-feira, 16.

Para concorrer, os candidatos devem ter o nível superior completo. Em alguns casos, é preciso ter licenciatura em Pedagogia, porém, na maior parte das vagas, o requisito é a formação na área.

As oportunidades estão distribuídas por diversas áreas, sendo elas:

Educação Especial (342 vagas);

Anos Iniciais – nível fundamental (141 e apenas para indígenas);

Artes (140);

Biologia (125);

Ciências (71);

Educação Física (214);

Ensino Religioso (29);

Filosofia (88);

Física (223);

Geografia (173);

História (147);

Inglês (194);

Matemática (547);

Português (320);

Química (165); e

Sociologia (81).

Os aprovados serão contratados para a unidade de ensino escolhida, no ato da inscrição. A jornada será de 30 horas, com ganhos iniciais de R$2.433,95.

Concursos militares se destacam

Marinha – Auxiliar de praças

Aberto até o dia 26 de setembro, o concurso para o Corpo Auxiliar de Praças da Marinha (CAP) oferece 40 vagas de nível médio, para candidatos de ambos os sexos.

Há vagas para as áreas de Administração, Hidrografia, Informática, Saúde e de Manutenção dos meios existentes.

Para se candidatar, além da escolaridade, é preciso ter entre 18 e 24 anos de idade, no primeiro dia do mês de janeiro de 2022. As inscrições devem ser feitas no site de Ingresso da Marinha . A taxa é de R$60.

Durante o curso de formação, o aluno receberá uma bolsa-auxílio de, aproximadamente, R$1.044. Caso aprovado, o candidato será nomeado a cabo do CAP e passará a receber um soldo acima de R$2 mil.

Aeronáutica

Outro concurso que está com inscrições abertas é o da Aeronáutica. São 314 vagas para ingresso na Escola de Especialistas (EEAR) em diversas especialidades.

Há oportunidades para ambos os sexos. Para concorrer, é necessário ter concluído o nível médio.

Os interessados podem se inscrever no site de ingresso da Aeronáutica até o dia 1º de setembro, mediante pagamento da taxa de R$70.

Após a formação e promoção, o candidato passa para a graduação de terceiro-sargento, cujo soldo é de R$3.825. O valor ainda pode aumentar com os adicionais militar (16%) e de habilitação (16%), chegando a R$5.049.

Outros concursos abertos oferecem vagas no país

Seap PA

O concurso Seap PA tem 1.945 vagas abertas para o cargo de policial penal (o antigo agente penitenciário). Desse quantitativo, 1.646 oportunidades são imediatas e 299 para cadastro de reserva.

A carreira tem como requisitos o nível médio completo e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A remuneração inicial dos aprovados será de R$2.810 mais benefícios. O regime de trabalho será por escala 24×72.

As inscrições ficarão disponíveis até o dia 8 de setembro, no site do Cetap , organizador. A taxa é de R$50.

PM CE

A partir desta segunda, 16, também já é possível se inscrever no concurso PM CE. Ao todo, a seleção conta com 2 mil vagas para o cargo de soldado, de nível médio. A carreira tem remuneração inicial de R$4.192,72.

Além da escolaridade, os candidatos devem ter entre 18 e 29 anos de idade. As inscrições podem ser feitas, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV) , até o dia 15 de setembro. A taxa é de R$120.

A primeira etapa, composta por prova objetiva, está prevista para o dia 7 de novembro, em Fortaleza e na Região Metropolitana da capital.