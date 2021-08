Concursos abertos em agosto: semana começa com mais de 18 mil vagas

- Publicidade-

O segundo quadrimestre de 2021 está chegando ao fim. Agosto é o último mês desse período e começa trazendo 18.177 vagas em concursos abertos por todo o país. E vocês já garantiu a sua oportunidade dos sonhos?

Dessas, a superioridade são as chances em cargos de nível médio, com mais de 50% da oferta da semana. Em seguida, vem as vagas para graduados (43,51), seguida pelos técnicos e depois quem tem nível fundamental ou alfabetizado.

Nas regiões do país, o sudeste é novamente destaque com quase 44% das oportunidades. Em seguida, norte (27,63%) e nordeste (26,37%) dividem a segunda e terceira posição, respectivamente.

Os destaques para a semana segue sendo o concurso do Banco do Brasil, que teve as inscrições prorrogadas, além dos editais militares – que seguem recebendo inscrição. Outra seleção importante é o da Saúde PB e o concurso do Instituto Federal do Rio de Janeiro.

Confira abaixo os principais destaques desta semana!

Prorrogou!

Banco do Brasil

As inscrições para o concurso Banco do Brasil foram prorrogadas na última semana e seguem sendo recebidas no site da Fundação Cesgranrio . A taxa é de R$38. O novo prazo vai até 7 de agosto.

Ao todo, são oferecidas 4.480 vagas para a carreira de escriturário, de nível médio. No entanto, há oportunidades para dois perfis profissionais, sendo eles:

agente comercial (escriturário tradicional) – 4 mil vagas, sendo 2 mil imediatas e 2 mil para cadastro reserva; e

– 4 mil vagas, sendo 2 mil imediatas e 2 mil para cadastro reserva; e agente de tecnologia (escriturário voltado para a área de TI) – 480 vagas, sendo 240 imediatas e 240 para cadastro reserva.

Os aprovados terão ganhos de R$4.508,40, sendo R$3.022,37 de salário-base, R$831,16 de auxílio-alimentação/refeição e R$654,87 de cesta alimentação. As provas estão marcadas para o dia 26 de setembro.

Concursos militares se destacam

Marinha – Quadro técnico

A Marinha também tem novo concurso para o Quadro técnico. As chances são destinadas a quem tem nível superior completo, altura mínima de 1,54m e máxima de 2m e menos de 36 anos de idade, no primeiro dia do mês de janeiro de 2022.

A oferta é para homens e mulheres nas seguintes áreas:

Comunicação Social (duas vagas);

Direito (cinco);

Estatística (duas);

Informática/Especialidade Banco de Dados (uma);

Informática/Especialidade Desenvolvimento de Sistemas (uma);

Informática/Especialidade Infraestrutura de TI (uma);

Informática/Especialidade Segurança da Informação (uma);

Pedagogia (uma);

Segurança do Tráfego Aquaviário (duas); e

Serviço Social (uma).

As inscrições para o concurso Marinha já estão abertas por meio do site do Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM) e podem ser feitas até as 23h59 do dia 2 de agosto. A taxa é de R$130.

Os aprovados realizarão o curso de formação de oficiais. Nesse período, o guarda-marinha (aluno) receberá uma remuneração bruta de R$9.070,60.

Aeronáutica – Sargentos

Outro edital militar muito importante é do concurso EEAr para o CFS 2/2022 para a Escola de Sargentos do Ar. Este, no entanto, ainda não abrirá inscrições esta semana, mas é importante ficar de olho pois está bem perto.

Um dos principais concursos da FAB é este de sargentos, que tem duas edições por ano. No segundo, as inscrições serão abertas no dia 9 de agosto e ficarão disponíveis até 1º de setembro pelo site de ingresso da Aeronáutica . A taxa é de R$70.

O segundo edital trouxe 314 vagas para candidatos de ambos os sexos, em diversas especialidades. A exigência é o nível médio e as inscrições estão previstas para abrir em 9 de agosto, pela internet. As provas serão em novembro.

IFRJ

O edital do concurso IFRJ para a área de apoio também começou a receber inscrições e é uma excelente oportunidade para esta semana. O prazo vai até 22 de agosto, pelo site do Instituto Universal de Desenvolvimento Social (IUDS) , o organizador.

Para garantir participação no concurso será preciso pagar uma taxa de inscrição, de R$90 (assistente de alunos), R$110 (assistente em administração e cargos de níveis médio/técnico) ou R$130 (nível superior).

O edital traz 53 vagas em cargos dos níveis médio, médio/técnico e superior, com remuneração de até R$4.638,66.

O cargo que se destaca na seleção é o assistente em administração, destinado a quem possui o nível médio e com 23 vagas. A remuneração neste caso é de R$2.904,96. As provas estão marcadas para outubro.

Outros concursos abertos oferecem vagas no país

Bombeiros RJ

As inscrições para o concurso Bombeiros RJ seguem abertas, no site da FunRio , organizadora. Os interessados devem se cadastrar até o dia 13 de agosto.

A taxa é de R$71,53 (soldado) e R$95,31 (oficial), devendo ser paga até 17 de agosto. Ao se inscrever, será preciso informar:

a vaga para a qual deseja concorrer;

a região (localidade) para a qual deseja concorrer; e

acidade onde deseja realizar a prova objetiva conforme.

Ao todo, são oferecidas 3 mil vagas temporárias, sendo 2.548 são para soldados e 452 para oficiais do quadro da Saúde, sendo necessário ter nível médio ou superior, respectivamente. As provas estão marcadas para o dia 10 de outubro.

Os ganhos inicias para os aprovados no concurso são de R$1.226,94, para o soldado no primeiro ano, e de R$3.452,55 a partir do segundo ano do contrato. Para o tenente (oficial), o valor é de R$7.940,78.

Seap PA

O concurso Seap PA tem 1.945 vagas abertas para o cargo de policial penal (o antigo agente penitenciário). Desse quantitativo, 1.646 oportunidades são imediatas e 299 para cadastro de reserva.

A carreira tem como requisitos o nível médio completo e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A remuneração inicial dos aprovados será de R$2.810 mais benefícios. O regime de trabalho será por escala 24×72.

As inscrições ficarão disponíveis até o dia 8 de setembro, no site do Cetap , organizador. A taxa é de R$50.

PB Saúde

As inscrições para o concurso Fundação PB Saúde foram prorrogadas até esta segunda-feira, dia 2 de agosto. Por isso, quem ainda não garantiu presença é preciso correr.

Para isso, basta acessar o site da Fundação Vunesp . Para se inscrever, é preciso pagar uma taxa de R$50 (nível médio), R$70 (nível médio/técnico) ou R$90 (nível superior), até o dia 30 de julho.

Ao todo, são oferecidas 4.401 vagas, sendo 326 imediatas e 4.075 para a formação de um cadastro de reserva.

As oportunidades estão distribuídas por cargos das áreas Administrativa, Assistencial e Médica, nos níveis médio, técnico e superior. As provas estão marcadas para o dia 5 de setembro, na cidade de João Pessoa, na Paraíba.