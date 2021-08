Concurso Receita Federal aceita tecnólogo? Descubra agora!

- Publicidade-

Que os cargos da RFB são para graduados todo mundo já sabe, correto? Mas a pergunta que não quer calar é: e os tecnólogos? O concurso Receita Federal aceita tecnólogos? Descubra hoje o que nunca te contaram!

Você deve estar acostumado a sempre ler que o concurso da Receita é para graduados em qualquer área, ou então candidatos com nível superior. Mas os tecnólogos não são esquecidos.

A resposta para a sua pergunta é SIM! É possível concorrer no concurso com o curso de tecnólogo . Mas, é preciso que seja um tecnólogo de nível superior.

O que muita gente confunde, às vezes, é o tecnólogo de nível superior com o curso técnico de nível médio. Ambos são regulamentados pelo Ministério da Educação, mas apenas o primeiro se encaixa nos moldes de requisitos do concurso da Receita Federal.

Portanto, sempre que você encontrar em qualquer noticiário que o concurso Receita Federal é para candidatos com curso de nível superior, o tecnólogo está incluso nessa lista. Isso porque o edital vai especificar:

“possuir diploma de curso superior concluído em qualquer área, em nível de graduação, devidamente registrado no Ministério da Educação (MEC)”

Por isso, se você tem um curso de tecnólogo, a sua preocupação deve ser, apenas, verificar se ele foi feito em uma instituição devidamente registrada pelo MEC. Isso porque ele já se enquadra como sendo um curso em nível de graduação.

Veja mais requisitos para o concurso Receita Federal

O curso de graduação é o único requisito? Sim! Você vai precisar ter especialização em alguma área apenas se o órgão ofertar vagas para especialidades específicas. Mas em tese este é a principal exigência.

Além disso, os editais costumam trazer outras exigências para que o candidato possa ingressar no cargo, sendo elas:

ter sido aprovado e classificado no concurso;

ter nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do disposto no art. 13 do Decreto n. 70.436, de 18/04/1972;

gozar dos direitos políticos; d) estar quite com as obrigações eleitorais;

estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;

ter idade mínima de 18 anos;

ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por junta médica oficial;

possuir diploma de curso superior concluído em qualquer área, em nível de graduação, devidamente registrado no Ministério da Educação (MEC);

apresentar declaração de bens com dados até a data da posse;

apresentar outros documentos que se fizerem necessários, à época da posse.

O que estudar para o concurso Receita?

Como você viu, é muito importante se preparar com antecedência. E nada melhor do que começar com as matérias do último concurso, que são a melhor referência. Inclusive, aqui na Folha Cursos você vai ter uma preparação qualificada com base nesses conteúdos.

Confira tudo o que foi cobrado no edital anterior:

Analista-tributário

Conhecimentos Gerais

• Língua Portuguesa;

• Espanhol ou Inglês;

• Raciocínio Lógico-Quantitativo;

• Direito Constitucional e Administrativo;

• Administração Geral

Conhecimentos Específicos (geral)

• Direito Tributário;

• Contabilidade Geral;

• Legislação Tributária e Aduaneira;

Conhecimentos Específicos (Informática)

• Direito Tributário;

• Contabilidade Geral; e

• Informática.

Auditor-fiscal

Língua Portuguesa;

Espanhol ou Inglês;

Raciocínio Lógico- Quantitativo;

Administração Geral e Pública;

Direito Constitucional;

Direito Administrativo;

Auditoria;

Contabilidade Geral;

Contabilidade Avançada;

Legislação Tributária;

Comércio Internacional;

Legislação Aduaneira.

Os últimos concursos de auditor e analista da Receita Federal aconteceram em 2014 e 2012, respectivamente, sob organização da Esaf.

Quanto ganha um fiscal da Receita Federal?

Entre os atrativos do concurso da Receita Federal estão a remuneração e benefícios. Isso é um forte fator daqueles que demonstram interesse em se tornar fiscal da Receita Federal.

A remuneração atual é de R$21.487,09 já somada com o auxílio-alimentação de R$458.

Agora imagine só: você acabou de se formar, estuda para o concurso, passa para ser fiscal da Receita Federal e no auge da sua carreira já vai estar recebendo mais de R$20 mil. É ou não é muito boa essa oportunidade?