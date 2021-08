Concurso PRF: suspensão não afetou o cronograma, diz policiais

- Publicidade-

O concurso PRF 2021 está retomado oficialmente. O Cebraspe, organizador , anunciou a decisão através de um comunicado. Além disso, a Polícia Rodoviária Federal confirmou que a paralisação não atrapalhou os eventos do cronograma.

Por meio das redes sociais, o Ensino PRF realizou uma transmissão ao vivo e confirmou essa última informação.

Os policiais rodoviários federais confirmaram que os prazos de apresentação e matrícula no Curso de Formação Profissional (CFP) estão mantidos. Eles também tiraram dúvidas sobre enxoval, bolsa para servidor, matrícula presencial e online, além de teste de covid.

Já o Cebraspe, em seu comunicado :

Tornou sem efeito o resultado provisório na avaliação de saúde divulgado por meio do item 1 do Edital Concurso PRF nº 26, de 10 de agosto de 2021, tendo em vista a ocorrência de problemas técnicos na disponibilização do parecer da junta médica, que apresentaram informações que podiam não corresponder ao efetivo resultado do candidato;

Tornaou públicos, ainda, o resultado provisório na avaliação de saúde, bem como as novas datas para a visualização do parecer da junta médica e para a interposição de recurso contra o resultado provisório na avaliação de saúde, conforme a seguir especificado;

Tornou pública, por fim, a reabertura do prazo de interposição de recursos contra o resultado provisório na avaliação de títulos, para todos os candidatos, e contra o resultado provisório na avaliação biopsicossocial, para os candidatos que solicitaram concorrer como pessoas com deficiência.

Concurso PRF foi retomado após recurso da AGU

Conforme noticiado por Folha Dirigida, a Advocacia-Geral da União conseguiu derrubar a liminar que suspendia o concurso PRF. A seleção havia sido paralisada através de uma ação civil pública movida pelo MPF em razão da situação das cotas raciais.

José Moura Neto, advogado, diz que cabe ao MPF requerer uma suspensão de liminar pelo presidente do Tribunal Regional Federal.

Na decisão que derrubou a liminar, o desembargador argumenta no que a suspensão do concurso acarretaria:

“O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está evidenciado, sob a forma de grave lesão à ordem administrativa, tendo em vista que a paralisação do concurso causaria incomensuráveis prejuízos à Administração Pública, na medida que impedirá a complementação do efetivo de policiais rodoviários federais necessários a atender as demandas do país, aos próprios candidatos, que terão sua nomeação significativamente retardada, e à população que ficará privada por tempo indefinido do policiamento efetivo e adequado nas rodovias federais.

Por que o concurso PRF estava suspenso?

O concurso PRF foi suspenso no início do mês, ainda na primeira quinzena. A Justiça determinou a paralisação após ação movida pelo Ministério Público Federal. A decisão foi do juiz da 3ª Vara Federal de Sergipe

A suspensão dizia que o concurso ficaria paralizado até que a banca e a União regularize a situação das cotas raciais abordadas pelo MPF na ação. Além disso, esses mesmos candidatos deverão ter a prova discursiva corrigidas e se igualarem com os demais quanto às etapas de seleção.

No dia 10, a Advocacia-Geral da União respondeu à reportagem da Folha Dirigida e disse que havia sido intimada. O órgão avisou que estava analisando eventuais medidas judiciais cabíveis.

Concurso PRF tem oferta de 1.500 vagas

A PRF oferece remuneração de R$10.357,88 , já somada com o auxílio-alimentação de R$458. A carga de trabalho é de 40 horas semanais.

CARGA VAGAS REMUNERAÇÃO REQUISITOS Policial rodoviário federal 1.500 R$10.357,88 Nível superior em qualquer área, de 18 a 65 anos e CNH

A Polícia Rodoviária Federal contrata pelo regime estatutário, que garante a estabilidade empregatícia. De acordo com o edital de abertura, as 1.500 vagas estão distribuídas em: