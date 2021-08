Concurso PRF: após erros, banca reabre recurso da avaliação de saúde

- Publicidade-

Está aberto novamente o prazo para recursos contra o resultado da avaliação de saúde do concurso PRF 2021. Os candidatos têm até as 18h desta quinta-feira, 26 de agosto.

O link para recursos foi republicado pelo Cebraspe, banca organizadora , após erro nos pareceres médicos. Para acessar e interpor recursos, basta clicar no botão abaixo:

Inicialmente, a banca tornou sem efeito os primeiros resultados divulgados. A decisão foi anunciada junto com o edital de retomada do concurso público. A banca alegou:

“Ocorrência de problemas técnicos na disponibilização do parecer da junta médica, que apresentaram informações que podiam não corresponder ao efetivo resultado do candidato.”

De fato, muitos candidatos alegaram irregularidades nos pareceres médicos. E houve de tudo: dedos a mais, cirurgias fantasmas e até amputações.

Mesmo com suspensão, CFP não foi alterado

Recentemente, o concurso PRF 2021 foi suspenso em razão das cotas raciais. No entanto, o cronograma paralisado por tempo determinado não afetou a realização do curso de formação profissional (CFP).

Essa informação foi confirmada pelos policiais do Ensino PRF. Os policiais rodoviários federais confirmaram que os prazos de apresentação e matrícula no Curso de Formação Profissional (CFP) estão mantidos.

Pelas redes sociais, eles tiraram dúvidas sobre enxoval, bolsa para servidor, matrícula presencial e online, além de teste de covid.

Confira as datas previstas do CFP PRF:

Matrícula – 1ª convocação: 15 e 16/09

Matrícula – 2ª convocação: 21 e 22/09

Apresentação na UniPRF: 24/09

Por que o concurso PRF estava suspenso?

O concurso PRF foi suspenso no início do mês, ainda na primeira quinzena. A Justiça determinou a paralisação após ação movida pelo Ministério Público Federal. A decisão foi do juiz da 3ª Vara Federal de Sergipe

A suspensão dizia que o concurso ficaria paralizado até que a banca e a União regularize a situação das cotas raciais abordadas pelo MPF na ação. Além disso, esses mesmos candidatos deverão ter a prova discursiva corrigidas e se igualarem com os demais quanto às etapas de seleção.

No dia 10, a Advocacia-Geral da União respondeu à reportagem da Folha Dirigida e disse que havia sido intimada. O órgão avisou que estava analisando eventuais medidas judiciais cabíveis.

Concurso PRF tem oferta de 1.500 vagas

A PRF oferece remuneração de R$10.357,88 , já somada com o auxílio-alimentação de R$458. A carga de trabalho é de 40 horas semanais.

CARGA VAGAS REMUNERAÇÃO REQUISITOS Policial rodoviário federal 1.500 R$10.357,88 Nível superior em qualquer área, de 18 a 65 anos e CNH

A Polícia Rodoviária Federal contrata pelo regime estatutário, que garante a estabilidade empregatícia. De acordo com o edital de abertura, as 1.500 vagas estão distribuídas em: